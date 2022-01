Xi apre Davos, tra l'autocelebrazione e l'elogio della contraddizione (Di lunedì 17 gennaio 2022) La nuova edizione del Forum economico mondiale di Davos – che si tiene in una triste versione solo virtuale, causa Covid - si è aperta quest’anno con il discorso del presidente cinese Xi Jinping. Il tono del consesso, tutt’altro che scoppiettante, si è percepito subito dalle parole dell’organizzatore, Klaus Schwab, che commentando con lodi sperticate il discorso online di apertura di Xi, ha dato a tutti l’impressione che questa nuova edizione di quello che dovrebbe essere l’incontro economico più importante dell’anno, e del pianeta, rischia di diventare soltanto una pallida ombra di quel che è stato in passato. La scelta di affidare proprio alla Cina l’onore e l’onere di aprire il consesso, non è passata inosservata. E del resto, non poteva che essere così. Tra un “elogio della contraddizione”, l’ineluttabilità ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) La nuova edizione del Forum economico mondiale di– che si tiene in una triste versione solo virtuale, causa Covid - si è aperta quest’anno con il discorso del presidente cinese Xi Jinping. Il tono del consesso, tutt’altro che scoppiettante, si è percepito subito dalle parole dell’organizzatore, Klaus Schwab, che commentando con lodi sperticate il discorso online di apertura di Xi, ha dato a tutti l’impressione che questa nuova edizione di quello che dovrebbe essere l’incontro economico più importante dell’anno, e del pianeta, rischia di diventare soltanto una pallida ombra di quel che è stato in passato. La scelta di affidare proprio alla Cina l’onore e l’onere di aprire il consesso, non è passata inosservata. E del resto, non poteva che essere così. Tra un “”, l’ineluttabilità ...

HuffPostItalia : Xi apre Davos, tra l'autocelebrazione e l'elogio della contraddizione - LaStampa : Xi Jinping apre Davos: “Cooperare e distribuire i vaccini per sconfiggere la pandemia” - messveneto : Xi Jinping apre Davos: “Cooperare e distribuire i vaccini per sconfiggere la pandemia” - il_piccolo : Xi Jinping apre Davos: “Cooperare e distribuire i vaccini per sconfiggere la pandemia” - ObsoletusH : RT @Meira85253235: ORA - Klaus Schwab apre la virtuale 'Agenda di Davos' del World Economic Forum e presenta il cinese Xi Jinping. https://… -

Ultime Notizie dalla rete : apre Davos Xi apre Davos, tra autocelebrazione ed elogio della contraddizione La nuova edizione del Forum economico mondiale di Davos - che si tiene in una triste versione solo virtuale, causa Covid - si è aperta quest'anno con il discorso del presidente cinese Xi Jinping. Il tono del consesso, tutt'altro che scoppiettante, si ...

Xi Jinping apre Davos: "Cooperare e distribuire i vaccini per sconfiggere la pandemia" con le parole del presidente cinese, Xi Jinping, che si sono aperti i lavori del World Economic Forum di Davos, che si svolge anche quest'anno in modalità virtuale: "Dobbiamo cooperare per sconfiggere la pandemia " ha detto ", garantendo una "distribuzione equa e accelerata dei vaccini". "Per impedire ...

Xi Jinping apre Davos: “Cooperare e distribuire i vaccini per sconfiggere la pandemia” La Stampa Xi apre Davos, tra l'autocelebrazione e l'elogio della contraddizione Discorso criptico e vetrina per la Cina, mentre il Pil tiene (ma rallenta), le culle si svuotano e la politica “zero-Covid” mette in crisi la catena di approvvigionamento ...

Xi Jinping al Wef: "La globalizzazione economica è irreversibile" "La globalizzazione economica è la tendenza dei tempi. Malgrado in un fiume possano esserci correnti contrarie, nessuna può impedirgli di fluire verso il mare". Il presidente cinese Xi Jinping, aprend ...

La nuova edizione del Forum economico mondiale di- che si tiene in una triste versione solo virtuale, causa Covid - si è aperta quest'anno con il discorso del presidente cinese Xi Jinping. Il tono del consesso, tutt'altro che scoppiettante, si ...con le parole del presidente cinese, Xi Jinping, che si sono aperti i lavori del World Economic Forum di, che si svolge anche quest'anno in modalità virtuale: "Dobbiamo cooperare per sconfiggere la pandemia " ha detto ", garantendo una "distribuzione equa e accelerata dei vaccini". "Per impedire ...Discorso criptico e vetrina per la Cina, mentre il Pil tiene (ma rallenta), le culle si svuotano e la politica “zero-Covid” mette in crisi la catena di approvvigionamento ..."La globalizzazione economica è la tendenza dei tempi. Malgrado in un fiume possano esserci correnti contrarie, nessuna può impedirgli di fluire verso il mare". Il presidente cinese Xi Jinping, aprend ...