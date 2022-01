Xbox One: tutti i modelli sono fuori produzione (Di lunedì 17 gennaio 2022) In un periodo in cui la produzione di console (insieme a tutto il mercato hardware) è in crisi, veniamo a sapere che tutte le versioni dell’ Xbox One sono ormai fuori produzione, e già da tempo È stato da poco rivelato pubblicamente come Microsoft abbia messo fuori produzione tutte le versioni di Xbox One, ovvero la linea di console che ha caratterizzato la scorsa generazione. La notizia arriva da The Verge, e rivela come, molto prima rispetto alla concorrenza, l’azienda di Redmond ha deciso di interrompere la produzione di tutte le console di vecchia generazione, lasciando che i negozi finissero i modelli rimasti in stock, così da incentivare la vendita di Series X e Series S. Vediamo di seguito i dettagli. Tutte ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 gennaio 2022) In un periodo in cui ladi console (insieme a tutto il mercato hardware) è in crisi, veniamo a sapere che tutte le versioni dell’Oneormai, e già da tempo È stato da poco rivelato pubblicamente come Microsoft abbia messotutte le versioni diOne, ovvero la linea di console che ha caratterizzato la scorsa generazione. La notizia arriva da The Verge, e rivela come, molto prima rispetto alla concorrenza, l’azienda di Redmond ha deciso di interrompere ladi tutte le console di vecchia generazione, lasciando che i negozi finissero irimasti in stock, così da incentivare la vendita di Series X e Series S. Vediamo di seguito i dettagli. Tutte ...

