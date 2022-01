WWE | Rhino spiega perché non rinnovò con la compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutti ricorderanno, ex superstar della WWE, in forza al roster di SmackDown dove faceva coppia con Heath Slater. In una recente intervista con “Talk ‘N Shop” ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni circa il suo operato con la federazione dei McMahon. “Non ho voluto rinnovare nel 2019non ero più felice. Il Wrestling mi piace molto, mi piaceva stare con gli altri ragazzi ma avrei preferito di più stare a casa. Appena ho potuto sono andato via, poi la svolta. Ho parlato con Scott D’amore e mi ha detto che era interessato a me ma avevano un budget piuttosto limitato. Alla fine ho accettato“. Attualmenteè sotto contratto con Impact Wrestling, dove milita dal 2019.