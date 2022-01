WWE: E’ ufficiale il ritorno in Arabia Saudita (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la WWE ha confermato il ritorno in Arabia Saudita per un evento in pay-per-view. Si tratta di WWE Elimination Chamber. Lo show si terrà sabato 19 febbraio nella più grande arena di Jeddah e maggiori dettagli saranno rivelati in seguito. Ecco l’annuncio della federazione: “Il pay-per-view Elimination Chamber integra l’impegno della General Entertainment Authority e della WWE di proporre gli show internazionali di intrattenimento più importanti in Arabia Saudita. Questo spettacolo di Wrestling è stato preceduto da altri precedenti che hanno ottenuto un grande successo locale, tra cui il recente Crown Jewel nel 2021 e Super ShowDown nel 2020?. Leggi su zonawrestling (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tramite un comunicato sul proprio sito, la WWE ha confermato ilinper un evento in pay-per-view. Si tratta di WWE Elimination Chamber. Lo show si terrà sabato 19 febbraio nella più grande arena di Jeddah e maggiori dettagli saranno rivelati in seguito. Ecco l’annuncio della federazione: “Il pay-per-view Elimination Chamber integra l’impegno della General Entertainment Authority e della WWE di proporre gli show internazionali di intrattenimento più importanti in. Questo spettacolo di Wrestling è stato preceduto da altri precedenti che hanno ottenuto un grande successo locale, tra cui il recente Crown Jewel nel 2021 e Super ShowDown nel 2020?.

