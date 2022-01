WWE | Asuka pronta a tornare nel ring alla Royal Rumble?

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ci avviciniamo sempre di più al primo grande ppv che inaugurerà la Road to Wrestlemania di quest’anno, la. Come di consueto iniziano a circolare un sacco di nomi riguardanti ai possibili ritorni a sorpresa in serbo per i duematch, tra questi vi è già stata annunciata nientemeno che l’attuale campionessa Knockout di Impact Mickie James e le Hall of Famer Lita e le gemelle Bella. Laè anche un buon periodo per farlottatrici assenti dagli schermi televisivi per infortunio e tra queste Bayley (che ha già avuto modo di smentire le voci su Twitter) e l’ex campionessa femminile di Raw. Are you ready for? Secondo quanto riportato dal giornalista Adrew Zarian nell’ultima edizione del podcast Mat ...

Advertising

TSOWrestling : Le ultime sul ritorno di #Asuka in #WWE! #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Asuka

SpazioWrestling.it

... oltre a Brock Lesnar, nella lista compaiono, Bayley, Eva Marie, Gran Metalik, Lacey Evans, ... mentre Taker, pur essendo ritirato dalle scene, non disdegna partecipazioni a progetti targati. ...... oltre a Brock Lesnar, nella lista compaiono, Bayley, Eva Marie, Gran Metalik, Lacey Evans, ... mentre Taker, pur essendo ritirato dalle scene, non disdegna partecipazioni a progetti targati. ...SmackDown Women's Champion Charlotte Flair recently revealed several rivalries that she wants to re-visit or continue.Bleacher Report catches you up on the latest news from professional wrestling. Mustafa Ali, Vince McMahon Argument Leads to Release We'll likely ...