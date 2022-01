World Pizza Day: oggi si celebra il cibo più amato dagli italiani (Di lunedì 17 gennaio 2022) Otto milioni di pizze sfornate ogni giorno in Italia, un giro di fatturato da 15 miliardi, e la prestigiosa certificazione come Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco: gli anni passano ma l’amore degli italiani per la Pizza non si attenua, e oggi 17 gennaio viene celebrato con il World Pizza Day. Ne esistono di ogni taglia e forma, impasto, condimento e lievitazione: l’Italia possiede la tradizione di Pizza più variegata e sfaccettata del mondo. Secondo un sondaggio del servizio delivery Deliveroo, sono 4 le varianti che gli abitanti del Belpaese consumano in percentuale maggiore: si tratta dell’onnipresente Regina, la Pizza napoletana, seguita dalla “scrocchiarella” romana, dalla Pizza al “padellino” di Torino e dallo sfincione ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Otto milioni di pizze sfornate ogni giorno in Italia, un giro di fatturato da 15 miliardi, e la prestigiosa certificazione come Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco: gli anni passano ma l’amore degliper lanon si attenua, e17 gennaio vieneto con ilDay. Ne esistono di ogni taglia e forma, impasto, condimento e lievitazione: l’Italia possiede la tradizione dipiù variegata e sfaccettata del mondo. Secondo un sondaggio del servizio delivery Deliveroo, sono 4 le varianti che gli abitanti del Belpaese consumano in percentuale maggiore: si tratta dell’onnipresente Regina, lanapoletana, seguita dalla “scrocchiarella” romana, dallaal “padellino” di Torino e dallo sfincione ...

