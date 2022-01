“Vorrei pace e forza”. Choc nella musica italiana: la prima triste foto dopo la notizia della malattia (Di lunedì 17 gennaio 2022) dopo aver letteralmente segnato un’epoca musicale e almeno due generazioni di musica dance, Gigi D’Agostino ha anche vissuto una nuova ondata di fama negli ultimi tempi. Ultimamente aveva confessato ai suoi tantissimi fan di essersi ammalato, un annuncio su Instagram. Ora è tornato a mostrarsi, la malattia lo ha provato molto. Il mito della musica dance ed house non ha ancora specificato quale sia la malattia che lo affligge oramai da un po’, ma non ha comunque voluto nascondere la sua gravità e le sofferenze che gli ha recato e che lo hanno reso parecchio debole e a tratti difficile da riconoscere. Niente più outfit sgargianti, Gigi D’Agostino non si è nascosto. Gigi D’Agostino malattia: la triste foto sui ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 17 gennaio 2022)aver letteralmente segnato un’epocale e almeno due generazioni didance, Gigi D’Agostino ha anche vissuto una nuova ondata di fama negli ultimi tempi. Ultimamente aveva confessato ai suoi tantissimi fan di essersi ammalato, un annuncio su Instagram. Ora è tornato a mostrarsi, lalo ha provato molto. Il mitodance ed house non ha ancora specificato quale sia lache lo affligge oramai da un po’, ma non ha comunque voluto nascondere la sua gravità e le sofferenze che gli ha recato e che lo hanno reso parecchio debole e a tratti difficile da riconoscere. Niente più outfit sgargianti, Gigi D’Agostino non si è nascosto. Gigi D’Agostino: lasui ...

Advertising

Paola7460 : RT @GatineauPatrick: @acs_italia Vorrei tanto che il mondo trovasse la pace universale. Perché Dio non ha creato l'uomo a sua immagine, per… - Francescoiava : Vorrei solo ascoltare Coltrane in pace mentre lavoro, invece no mi devo sentire i borbottii stupidi di collega scemo - kaylahogws : ancora non mi alzo perché ci sono persone in cucina ed io vorrei solo fare colazione in pace - claisweird : #SquidGame Non vorrei riaprire una noiosa polemica, ma comunque il sesto episodio col gioco delle biglie è il più a… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @GatineauPatrick: @acs_italia Vorrei tanto che il mondo trovasse la pace universale. Perché Dio non ha creato l'uomo a sua immagine, per… -