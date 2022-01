Volvo e guida autonoma La mobilità del futuro tra etica | diritto e logistica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La Casa automobilistica svedese ha organizzato un incontro sul web dal titolo “– nuove regole dellafrae sviluppo di prodotto” per discutere le prospettive dei mezzi che non richiedono alcun intervento da parte dell’essere umano. Uno scenario che, in effetti, ad oggi sembra non essere così lontano. E che nondimeno pone problemi di naturae legislativa. Laè già di fatto possibile, come ha anche dimostrato lastessa con la recente presentazione del sistema Ride Pilot. Tuttavia, questo passo avanti tecnologico ha evidenziato il primo nodo da dipanare nella, quello “logistico”. Questo riguarda la ...