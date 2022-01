Volley, le migliori italiane della 15° giornata di A1. Profumo di azzurro con Malinov, Bosetti e Pietrini grandi protagoniste (Di lunedì 17 gennaio 2022) Volley, le migliori italiane della 15° giornata di A1 C’è tanto azzurro tra le migliori italiane della seconda giornata di ritorno, dove si torna a giocare su quasi tutti i campi. A partire da Malinov, fino ad arrivare a Bosetti e Pietrini, passando per Bonifacio e anche per qualche nome nuovo, anche potenziale come Omoruyi e Squarcini: sono loro le grandi protagoniste di questo turno che segna l’uscita (si spera) dall’ondata di contagi da Covid che ha caratterizzato il massimo torneo femminile. SARA BONIFACIO: Gioca titolare al posto di Chirichella e non fa affatto rimpiangere l’azzurra con una grande prestazione a 360 gradi: 12 ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022), le15°di A1 C’è tantotra lesecondadi ritorno, dove si torna a giocare su quasi tutti i campi. A partire da, fino ad arrivare a, passando per Bonifacio e anche per qualche nome nuovo, anche potenziale come Omoruyi e Squarcini: sono loro ledi questo turno che segna l’uscita (si spera) dall’ondata di contagi da Covid che ha caratterizzato il massimo torneo femminile. SARA BONIFACIO: Gioca titolare al posto di Chirichella e non fa affatto rimpiangere l’azzurra con una grande prestazione a 360 gradi: 12 ...

Advertising

OA_Sport : Volley: andiamo a scoprire cosa ci hanno riservato i colori italiani nella 19a giornata di Superlega e in Coppa Ita… - turkaill : @egorifera Paola è indubbiamente la più forte giocatrice del pianeta, ha vinto il riconoscimento CEV e questo la in… - StanzStefano : @glmdj @PauDybala_JR continuate a vederlo tra i migliori . Per me il peggiore in campo insieme a DeLigt;devono esse… -