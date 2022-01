Volley, i migliori italiani della 19° giornata di Superlega e dei quarti di Coppa Italia. Zaytsev ritrovato, novità Gironi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tre quarti di Coppa Italia e una sfida di campionato nella domenica del Volley Italiano che ha regalato grandi sorprese, soprattutto in vista della Final Four di Coppa con Milano e Piacenza invitate nel salotto buonissimo della Superlega assieme, al momento, a Trento. Qualche vecchia conoscenza della rubrica ma anche qualche nome nuovo come Diamantini e Gironi, che hanno dato un apporto importante alle rispettive squadre con alterne fortune. In chiave azzurra le prove di Recine, Lavia, Sbertoli e, perché no, Zaytsev fanno sorridere Fefè De Giorgi. Volley, Coppa Italia: Trento supera facilmente Monza. Imprese di Milano a Civitanova e di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tredie una sfida di campionato nella domenica delno che ha regalato grandi sorprese, soprattutto in vistaFinal Four dicon Milano e Piacenza invitate nel salotto buonissimoassieme, al momento, a Trento. Qualche vecchia conoscenzarubrica ma anche qualche nome nuovo come Diamantini e, che hanno dato un apporto importante alle rispettive squadre con alterne fortune. In chiave azzurra le prove di Recine, Lavia, Sbertoli e, perché no,fanno sorridere Fefè De Giorgi.: Trento supera facilmente Monza. Imprese di Milano a Civitanova e di ...

Advertising

turkaill : @egorifera Paola è indubbiamente la più forte giocatrice del pianeta, ha vinto il riconoscimento CEV e questo la in… - StanzStefano : @glmdj @PauDybala_JR continuate a vederlo tra i migliori . Per me il peggiore in campo insieme a DeLigt;devono esse… -