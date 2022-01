Volley, i migliori italiani della 19° giornata di Superlega e dei quarti di Coppa Italia. Zaytsev ritrovato, Gironi la novità (Di lunedì 17 gennaio 2022) Volley, i migliori Italiani della 19° giornata di Superlega e dei quarti di Coppa Italia Tre quarti di Coppa Italia e una sfida di campionato nella domenica del Volley Italiano che ha regalato grandi sorprese, soprattutto in vista della Final Four di Coppa con Milano e Piacenza invitate nel salotto buonissimo della Superlega assieme, al momento, a Trento. Qualche vecchia conoscenza della rubrica ma anche qualche nome nuovo come Diamantini e Gironi, che hanno dato un apporto importante alle rispettive squadre con alterne fortune. In ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022), i19°die deidiTredie una sfida di campionato nella domenica delno che ha regalato grandi sorprese, soprattutto in vistaFinal Four dicon Milano e Piacenza invitate nel salotto buonissimoassieme, al momento, a Trento. Qualche vecchia conoscenzarubrica ma anche qualche nome nuovo come Diamantini e, che hanno dato un apporto importante alle rispettive squadre con alterne fortune. In ...

