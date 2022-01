Volley, Champions League: covid tra le ungheresi, rinviata Conegliano-Fatum Nyíregyháza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ancora rinvii nel calendario del Volley femminile, questa volta è toccato ad un match di Champions League. Domani l’Imoco Volley Conegliano avrebbe dovuto giocare contro il Fatum Nyíregyháza, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della massima competizione europea, ma a causa di alcuni casi di positività tra le ungheresi, la partita è stata rinviata. La decisione è stata presa all’ultimo momento disponibile, come specificato dal comunicato del team ungherese, che cita così: “A seguito di un confronto tra i due club, è stato deciso che la partita in programma per il 18 gennaio sarà rinviata a mercoledì 26 gennaio (20:30). Ringraziamo la dirigenza del team A. Carraro Imoco Conegliano ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ancora rinvii nel calendario delfemminile, questa volta è toccato ad un match di. Domani l’Imocoavrebbe dovuto giocare contro il, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della massima competizione europea, ma a causa di alcuni casi di positività tra le, la partita è stata. La decisione è stata presa all’ultimo momento disponibile, come specificato dal comunicato del team ungherese, che cita così: “A seguito di un confronto tra i due club, è stato deciso che la partita in programma per il 18 gennaio saràa mercoledì 26 gennaio (20:30). Ringraziamo la dirigenza del team A. Carraro Imoco...

Advertising

trentinovolley : RT @TgrRaiTrentino: Itas in Champions League: meno di un'ora per travolgere Cannes. @trentinovolley - TgrRaiTrentino : Itas in Champions League: meno di un'ora per travolgere Cannes. @trentinovolley - DolomitiVolley : RT @baldo_nicola_tn: Sul sito della @Gazzetta_it il racconto della vittoria piena, mai in discussione, della Trentino Itas contro i frances… - baldo_nicola_tn : Sul sito della @Gazzetta_it il racconto della vittoria piena, mai in discussione, della Trentino Itas contro i fran… - sportface2016 : Volley, #ChampionsLeague 2022: serata perfetta per #Trento, #Cannes travolto 3-0 -