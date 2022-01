Volkswagen - Wolfsburg | 60 anni fa larrivo dei primi italiani

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Durante lo scorso secolo, l'Italia ha avuto un ruolo decisivo allo sviluppo dell'automobile: grandi imprenditori o ingegneri sono stati capaci di lanciare soluzioni e tecnologie all'avanguardia, modelli dal grande successo commerciale e sportivo e vetture leggendarie. Ma il ruolo deglinel plasmare il mondo delle quattro ruote non è limitato ai confini del Belpaese. Lo sanno bene a, la città dell'auto per eccellenza in Europa. Fondato nel 1938 intorno alla fabbrica della KdF-Wagen, il Maggiolino voluto espressamente dall'allora regime nazista per dare vita all'auto del popolo, questo centro è diventato nel secondo dopoguerra il simbolo della, oggi un colosso che molto deve al contributo dei tanti operaigiunti sulle rive del fiume Aller a partire proprio dal 17 gennaio di 60 ...