Violenze Capodanno, il racconto di una 19enne: "Bestie irrecuperabili, per loro castrazione chimica" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Milano, 17 gen — Le decine di immigrati nordafricani che la notte di Capodanno hanno molestato sessualmente undici (ma forse sono di più) ragazze in piazza Duomo sono «Bestie» e per loro invoca la «castrazione chimica»: un giudizio impietoso quello di Chiara Corapi, studentessa 19enne di Cesenatico, testimone delle Violenze consumate durante la notte di San Silvestro nel capoluogo lombardo. Non è rimasta vittima del branco — almeno lei — in quella terribile notte di Capodanno: anzi, dimostrando un coraggio da leonessa si è buttata in mezzo al mucchio di animali per salvare una coetanea, avendo anche la presenza di spirito di filmare l'accaduto. «L'ho fatto perché è doveroso far vedere chi sono queste Bestie; ho sempre il telefono in ...

