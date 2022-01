Vigile aggredito a Milano, tre giovani indagati per rapina e resistenza a pubblico ufficiale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tre dei ragazzi che, nella notte tra venerdì e sabato, hanno aggredito un Vigile urbano a Milano sono ora indagati dalla Procura per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell’aggressione i tre hanno disarmato l’agente. Il gruppo è stato identificato: tra i ragazzi c’erano «alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori regione. Almeno uno di Bolzano». «Quell’uomo non si è qualificato e non ha mostrato alcun tesserino che lo identificasse per un agente di polizia. Ci sono molti testimoni pronti a confermarlo», ha raccontato al quotidiano Alto Adige uno dei ragazzi coinvolti. L’episodio è stato ripreso in un video che, dice il ragazzo, «è stato rilanciato da tutti i siti dei media nazionali, ma nessuno ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tre dei ragazzi che, nella notte tra venerdì e sabato, hannounurbano asono oradalla Procura per. Nel corso dell’aggressione i tre hanno disarmato l’agente. Il gruppo è stato identificato: tra i ragazzi c’erano «alcuni maggiorenni in trasferta ae provenienti da fuori regione. Almeno uno di Bolzano». «Quell’uomo non si è qualificato e non ha mostrato alcun tesserino che lo identificasse per un agente di polizia. Ci sono molti testimoni pronti a confermarlo», ha raccontato al quotidiano Alto Adige uno dei ragazzi coinvolti. L’episodio è stato ripreso in un video che, dice il ragazzo, «è stato rilanciato da tutti i siti dei media nazionali, ma nessuno ha ...

