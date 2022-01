Viaggi all’estero e in Italia durante le feste, cosa cambia col decreto Festività? Tutte le novità (Di lunedì 17 gennaio 2022) Con il decreto Festività approvato dal Consiglio dei ministri, a partire dal 30 dicembre cambiano anche alcune dinamiche per i Viaggi in Italia e all’estero nel periodo delle feste: ecco quali sono Tutte le novità. Nessuna modifica sostanziale per chi parte, mentre chi arriva sul territorio Italiano, come è noto da giorni, deve presentare un tampone negativo effettuato alla partenza oltre al regolare Green Pass. Non solo: con il nuovo decreto legge, dal 30 dicembre gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera effettueranno, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei Viaggiatori che fanno ingresso in ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Con ilapprovato dal Consiglio dei ministri, a partire dal 30 dicembreno anche alcune dinamiche per iinnel periodo delle: ecco quali sonole. Nessuna modifica sostanziale per chi parte, mentre chi arriva sul territoriono, come è noto da giorni, deve presentare un tampone negativo effettuato alla partenza oltre al regolare Green Pass. Non solo: con il nuovolegge, dal 30 dicembre gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera effettueranno, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari deiatori che fanno ingresso in ...

Advertising

Gfbrt : @michele_geraci Siamo un Paese (ma anche il resto d'Europa non scherza) in decadenza. Te ne accorgi soprattutto se… - zazoomblog : Viaggi all’estero e in Italia durante le feste cosa cambia col decreto Festività? Tutte le novità - #Viaggi #all’es… - zazoomblog : Viaggi all’estero e in Italia durante le feste cosa cambia col decreto Festività? Tutte le novità - #Viaggi #all’e… - MarcoRolfo : @sempreciro @MarzianoAnsioso Berlusconi i primi viaggi all’estero li farebbe nei bordelli olandesi e thailandesi - Akllen1 : @CapponiLola @francesco_978 @Bart24196701 L'obbligo vaccinale è legittimo e previsto anche dalla Costituzione. Anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi all’estero Covid, come fare se devo viaggiare all’estero nel periodo delle feste? Cosa sapere Sky Tg24