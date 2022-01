Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 gennaio 2022)DEL 17 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITETERAMO E LA RUSTICA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA REGIONALE NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 33 NEI PRESSI DI LAVINIO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CIRCONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRI PROBLEMI; E OGGI E DOMANI 18 GENNAIO AATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO ALLE 20.30 STOP ALLE AUTO A BENZINA EURO 2 E A MOTO E MOTORINI FINO A EURO 1; ...