Vestiaire Collective x Fondazione Sozzani | quando la mostra prende vita | così si possono vedere e acquistare gli abiti vintage di Anna Piaggi e Carla Sozzani

alessiawithtwos : ma oltre a vestiaire collective esistono altre piattaforme di vendita di brand di lusso usati? - dariolaser : @__aranel a parte zalando, farfetch e vestiaire collective non saprei veramente :/ - anciennetoile : non posso lasciare recensioni su vestiaire collective sennò giovanna ti avrei messo dieci stelle - borsadimartina : RT @FashionNewsMag: La serie tv aumenta le ricerche di moda sul sito di e-commerce Vestiaire Collective, fino a raggiungere anche un +900%… - FashionNewsMag : La serie tv aumenta le ricerche di moda sul sito di e-commerce Vestiaire Collective, fino a raggiungere anche un +9… -

Gli abiti di due icone della moda milanese (e non solo) in una mostra dalla quale è anche possibile acquistarli. Si chiama 'x Fondazione Sozzani: State - of - the - art circular fashion' ed è l'esposizione che raccoglie i capi dell'ex direttrice di Vogue Italia, Carla Sozzani e della scrittrice e ...... è in mostra presso la Fondazione Sozzani a Milano e contemporaneamente disponibile all'acquisto in esclusiva sua partire da oggi. Il progetto, presentato a Milano Moda Uomo, ...Anna Piaggi è stata sotto molti aspetti un’anticipatrice, per esempio con il suo amore per il vintage, che oggi definiremmo second hand, un mercato ...Riscopriamo l'icona della moda in occasione della mostra Vestiaire Collective x Fondazione Sozzani: L’avanguardia della moda circolare ...