Vendita Teatro Eliseo, Barbareschi: a noi sovvenzioni ridicole, unici in Italia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “Volevo commentare velocemente le notizie uscite sui giornali, le chiacchiere inutili. La Vendita dell’Eliseo e la parte immobiliare, cioè gli immobili, sono di proprietà di una mia società che ha vari immobili, compreso quello dell’Eliseo, altri uffici, altri studi a Parigi, a Londra, in altre città del mondo, a New York. L’immobiliare non ha nulla a che vedere col gestionale”. Così in un video postato su facebook Luca Barbareschi commenta la scelta della Vendita del Teatro Eliseo. La scorsa settimana il Teatro è stato messo in Vendita alla cifra di 24 milioni di euro sul sito della Engel&Volkers. “Per quel che riguarda la gestione dell’Eliseo- spiega Barbareschi- vi prego di guardare con ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – “Volevo commentare velocemente le notizie uscite sui giornali, le chiacchiere inutili. Ladell’e la parte immobiliare, cioè gli immobili, sono di proprietà di una mia società che ha vari immobili, compreso quello dell’, altri uffici, altri studi a Parigi, a Londra, in altre città del mondo, a New York. L’immobiliare non ha nulla a che vedere col gestionale”. Così in un video postato su facebook Lucacommenta la scelta delladel. La scorsa settimana ilè stato messo inalla cifra di 24 milioni di euro sul sito della Engel&Volkers. “Per quel che riguarda la gestione dell’- spiega- vi prego di guardare con ...

Advertising

romasociale : Il 13 gennaio scorso, il Teatro Eliseo di Roma è stato messo in vendita a 24 milioni di euro - ritascavone : RT @TerreImpervie: 'Il Teatro Eliseo è ufficialmente in vendita. L'annuncio appare sul sito della nota agenzia immobiliare Engel&Volkers al… - Danireport : RT @kulturjam: Il Teatro Eliseo, un pezzo di storia del nostro paese, è ufficialmente in vendita. L'annuncio appare sul sito della nota age… - Aiyo07 : RT @TerreImpervie: 'Il Teatro Eliseo è ufficialmente in vendita. L'annuncio appare sul sito della nota agenzia immobiliare Engel&Volkers al… - hiboss_hiboss : RT @TerreImpervie: 'Il Teatro Eliseo è ufficialmente in vendita. L'annuncio appare sul sito della nota agenzia immobiliare Engel&Volkers al… -