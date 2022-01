Variante Omicron, in Germania immunità guariti ridotta a 3 mesi (Di lunedì 17 gennaio 2022) A causa della diffusione della Variante Omicron, la Germania ha ridotto da sei a tre mesi il periodo di validità dell’immunità per chi è guarito dal covid. Lo ha annunciato oggi un portavoce del ministero della Salute, spiegando che la decisione si basa sulla valutazione scientifica dell’Istituto Robert Koch, l’ente governativo per le malattie contagiose. Data la predominanza della Variante Omicron del covid, molto più contagiosa, si ritiene che vi sia un rischio maggiore di infettarsi una volta passati tre mesi. In precedenza la validità dell’immunità era prevista per sei mesi data la prevalenza della Variante delta, meno contagiosa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) A causa della diffusione della, laha ridotto da sei a treil periodo di validità dell’per chi è guarito dal covid. Lo ha annunciato oggi un portavoce del ministero della Salute, spiegando che la decisione si basa sulla valutazione scientifica dell’Istituto Robert Koch, l’ente governativo per le malattie contagiose. Data la predominanza delladel covid, molto più contagiosa, si ritiene che vi sia un rischio maggiore di infettarsi una volta passati tre. In precedenza la validità dell’era prevista per seidata la prevalenza delladelta, meno contagiosa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

