Variante Omicron e terza dose, ecco cosa pensano gli esperti rispetto all’eventualità di una quarantena per covid ridotta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come spieghiamo in un’altro articolo, in relazione al gran numero di vaccinazioni ad oggi effettuate, ed alla ‘relativa’ reale pericolosità della Variante nei confronti dei vaccinati tre volte, autorità ed esperti starebbero ragionando se, e come, intervenire nei confronti di una riduzione della quarantena per chi ricevuto la terza dose di vaccino anti-covid. Vediamo cosa ne pensano gli esperti interpellati: Pregliasco: “Ridurre la quarantena a 5 giorni è una transizione verso una nuova normalità L’ipotesi, ragiona il docente della Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, di “ridurre la quarantena a 5 giorni è una transizione verso una nuova normalità. E’ un po’ un destino di convivenza, sapendo che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come spieghiamo in un’altro articolo, in relazione al gran numero di vaccinazioni ad oggi effettuate, ed alla ‘relativa’ reale pericolosità dellanei confronti dei vaccinati tre volte, autorità edstarebbero ragionando se, e come, intervenire nei confronti di una riduzione dellaper chi ricevuto ladi vaccino anti-. Vediamonegliinterpellati: Pregliasco: “Ridurre laa 5 giorni è una transizione verso una nuova normalità L’ipotesi, ragiona il docente della Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, di “ridurre laa 5 giorni è una transizione verso una nuova normalità. E’ un po’ un destino di convivenza, sapendo che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'In paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco' della variante Omicron del Covid. Lo… - SkyTG24 : Variante Omicron, in bambini sotto i 5 anni sintomi meno gravi rispetto a Delta: lo studio - ilriformista : Le autorità cinesi stanno esortando i cittadini a non ordinare prodotti provenienti dall’estero per frenare la diff… - criva222 : @GiulioMarini2 @barbarab1974 ma NON È UNa AMMISSIONE?? - UgoNevi : @Corriere_Salute Ma non dice che il sedicente Omicron, non è una 'variante' del Sars-CoV-2, bensì l'iperimmunizzazi… -