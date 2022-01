“Van Gogh – I Girasoli” | trailer del docufilm al cinema il 17 | 18 e 19 gennaio

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo “Frida Kahlo”, il secondo film evento della collana ART ICONS, la serie di documentari dedicati alle icone indiscusse del mondo dell’arte distribuiti alda Adler Entertainment, vede protagonista Vincent Van, uno degli artisti più amati di sempre. Ildi David Bickerstaff offre una inedita visione della vita e delle opere del pittore olandese attraverso i suoi celebri “”, tra i dipinti più famosi e apprezzati del mondo. Quelli che molti scambiano per un unico capolavoro sono in realtà cinque dipinti diin vaso sparsi nelle gallerie di Amsterdam, Londra, Monaco, Philadelphia e Tokyo. Il documentario di David Bickerstaff riunisce questa spettacolare serie di dipinti sul grande schermo in un modo mai visto prima. Lavorando a stretto contatto con il Van ...

Van Gogh - I Girasoli è il titolo di un documentario che Adler Entertainment porta nelle nostre sale, in uscita evento, il 17, 18 e 19 gennaio 2022: il film di David Bickerstaff racconta l'artista ... Vincent Van Gogh è senza dubbio una delle personalità più intriganti e tragiche della storia dell'arte mondiale. Artista maledetto per eccellenza, ma anche grande innovatore, il pittore olandese incarnò un'...