Van Gogh – I girasoli | la recensione | quando l' arte diventa vita e la vita diventa arte

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladi Van- I, documentario d'dedicato alla celebre serie deidel pittore olandese, al cinema solo il 17, 18 e 19 gennaio. Vincent Vanè senza dubbio una delle personalità più intriganti e tragiche della storia dell'mondiale. Artista maledetto per eccellenza, ma anche grande innovatore, il pittore olandese incarnò un'che nasce dalla sofferenza, dal disagio e dalla dedizione totale. Lo testimoniano le lettere personali ai fratelli in voice over che costellano il film evento della collana Art Icons, come mette in luce la nostradi Van- I. La pellicola ...