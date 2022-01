Valeria Marini | chi è | età | carriera | film | chi è il fidanzato | altezza | oggi | occhio | Instagram | patrimonio | figlio | Grande Fratello Vip

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata delVip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti dovrebbe esserci anche, ma conosciamola meglio! https://www..com/p/CWftJAHjZjD/?utm source=ig web copy link: chi è, età,VipVirginia Lauraè ...