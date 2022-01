Vaccino obbligatorio a scuola, devi farlo almeno per gli altri, dice il Ministro dell’Istruzione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si esprime circa la possibilità d’imporre a tutti gli studenti il Vaccino anti Covid. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 83.403 unità. Da ieri 287 morti e 79.207 guariti. I casi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 17 gennaio 2022) IlPatrizio Bianchi si esprime circa la possibilità d’imporre a tutti gli studenti ilanti Covid. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 83.403 unità. Da ieri 287 morti e 79.207 guariti. I casi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ladyonorato : Grazie al neoeletto Governatore Youngkin, in #Virginia rimosse mascherine a scuola e vaccino obbligatorio. Chi cred… - GuidoDeMartini : NEL 1º GIORNO DEL SUO INCARICO Il nuovo Governatore della Virginia Glenn Youngkin PONE FINE all’obbligo di mascher… - stebellentani : Vaccinati over 12 al 90%. Vaccino obbligatorio over 50. Senza vaccino non bevi un caffè né sali su un treno, masche… - radiortm : Austria. Vaccino anti Covid-19 obbligatorio per legge. - - ilbomba_ : RT @ladyonorato: Grazie al neoeletto Governatore Youngkin, in #Virginia rimosse mascherine a scuola e vaccino obbligatorio. Chi crede nella… -