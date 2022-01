Vaccino covid, Rasi contro quarta dose: “Ora non ha senso” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Non direi” che è l’ora della quarta dose di Vaccino anti-covid. “Non ha senso mantenere il sistema immunitario continuamente attivato. Abbiamo una memoria che ci aiuta anche quando gli anticorpi calano. Forse non sarà in grado di evitare l’infezione, ma la malattia grave sì. In ogni caso non possiamo andare avanti con campagne vaccinali di massa ogni pochi mesi. Non è sostenibile. Bisognerebbe pensare a una risposta più strutturata”. E’ la riflessione di Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo, ed ex direttore esecutivo dell’agenzia europea del farmaco Ema, che in un’intervista a ‘La Repubblica’ spiega perché non è così scontato che si arrivi così in fretta a un nuovo richiamo. “La terza dose, a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Non direi” che è l’ora delladianti-. “Non hamantenere il sistema immunitario continuamente attivato. Abbiamo una memoria che ci aiuta anche quando gli anticorpi calano. Forse non sarà in grado di evitare l’infezione, ma la malattia grave sì. In ogni caso non possiamo andare avanti con campagne vaccinali di massa ogni pochi mesi. Non è sostenibile. Bisognerebbe pensare a una risposta più strutturata”. E’ la riflessione di Guido, consulente del Commissario per l’emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo, ed ex direttore esecutivo dell’agenzia europea del farmaco Ema, che in un’intervista a ‘La Repubblica’ spiega perché non è così scontato che si arrivi così in fretta a un nuovo richiamo. “La terza, a ...

