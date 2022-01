Uruguay: caldo afoso, 400.000 galline morte in 3 giorni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un'ondata di alte temperature ha provocato nei giorni scorsi forti disagi in Uruguay e causato la morte in tre giorni di quasi 400.000 galline. Lo ha denunciato ieri l'Associazione dei produttori di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un'ondata di alte temperature ha provocato neiscorsi forti disagi ine causato lain tredi quasi 400.000. Lo ha denunciato ieri l'Associazione dei produttori di ...

Advertising

paolochiariello : Uruguay, il caldo afoso uccide 400.000 galline in 3 giorni - juornoit : Uruguay, il caldo afoso uccide 400.000 galline in 3 giorni - voceditalia : Uruguay: caldo afoso, 400.000 galline morte in 3 giorni - TeoloMassimo : RT @MMmarco0: Ieri a Onslow, in Australia, la temperatura ha toccato i 50,7°C la più alta mai registrata nell'emisfero meridionale. Tutto q… - MarcoBendinelli : RT @MMmarco0: Ieri a Onslow, in Australia, la temperatura ha toccato i 50,7°C la più alta mai registrata nell'emisfero meridionale. Tutto q… -