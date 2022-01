Uomini e Donne: anticipazioni della puntata del 17 Gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) La settimana riparte con un nuovo appuntamento del dating show più famoso d’Italia. Stiamo naturalmente parlando di Uomini e Donne, in onda come sempre su Canale 5 alle 14.45. TRONO OVER. Anche questa volta, vi saranno grandi novità per il trono over di Uomini e Donne. Come per le precedenti puntate, la protagonista assoluta degli over di questa puntata sarà Gemma Galgani. La dama si prepara alla conoscenza di un nuovo corteggiatore dal nome Stefano, dopo aver chiuso bruscamente la precedente frequentazione con Leonardo. Nonostante ciò, Gemma si mostrerà molto fredda e distaccata con Stefano, dichiarando che al momento non è ancora scoppiata la scintilla tra loro due. La dama, inoltre, dichiarerà di non voler affrettare troppo il processo con un possibile nuovo corteggiatore, visto anche il malo ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) La settimana riparte con un nuovo appuntamento del dating show più famoso d’Italia. Stiamo naturalmente parlando di, in onda come sempre su Canale 5 alle 14.45. TRONO OVER. Anche questa volta, vi saranno grandi novità per il trono over di. Come per le precedenti puntate, la protagonista assoluta degli over di questasarà Gemma Galgani. La dama si prepara alla conoscenza di un nuovo corteggiatore dal nome Stefano, dopo aver chiuso bruscamente la precedente frequentazione con Leonardo. Nonostante ciò, Gemma si mostrerà molto fredda e distaccata con Stefano, dichiarando che al momento non è ancora scoppiata la scintilla tra loro due. La dama, inoltre, dichiarerà di non voler affrettare troppo il processo con un possibile nuovo corteggiatore, visto anche il malo ...

