Una vita anticipazioni: la furia di Felice, Genoveva sarà graziata? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 18 gennaio 2022? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci permettono di scoprire tutto quello che succederà nel corso delle prossime puntate. Domani andrò in onda su Canale 5 la seconda parte dell'episodio 1308 di Acacias 38: Genoveva è ancora in carcere ma cerca il modo di ottenere favori. Ha ancora tante conoscenze e spera di poter smuovere qualcosa. Nel frattempo, Rosina e Susana continuano a spettare che Josè non abbia raccontato tutto quello che c'era da dire sulla morte di Bellita ma non solo…Iniziano a credere che la donna potrebbe esser stata uccisa…Ma Josè potrebbe mai esser capace di commettere un omicidio simile? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per le prossime puntate, partiamo ...

