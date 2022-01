“Una puzza disgustosa”. Al GF Vip tutti se ne sono accorti: “È roba sua, nell’armadio” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Poche ore alla nuova diretta del GF Vip e dentro la casa non tutto va come dovrebbe. A tenere banco in queste ore c’è la lite tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ai ferri corti dopo che l’ex Uomini e Donne ha accusato la prima di andare ‘troppo d’accordo’ con Delia Duran. Una lite che difficilmente si risolverà stasera e che, anzi, darà ancora molto da parlare. Intanto Manila Nazzaro è stata protagonista di un momento particolarmente sgradevole insieme a Jessica e Miriana. Sgredevole perché tutte e tre le vippone del GF Vip hanno accusato un concorrente di aver portato cattivo odore in casa. Lui è Kabir Bedi, costretto nei giorni scorsi a trasferirsi sul divano con Manila Nazzaro che si è rifiutata di preparagli ancora il pranzo. “No, veramente stiamo qui a fare servizio ristorazione. Io non ce la faccio, sono stanca”. Infatti, l’attore mangia delle cose diverse e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Poche ore alla nuova diretta del GF Vip e dentro la casa non tutto va come dovrebbe. A tenere banco in queste ore c’è la lite tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ai ferri corti dopo che l’ex Uomini e Donne ha accusato la prima di andare ‘troppo d’accordo’ con Delia Duran. Una lite che difficilmente si risolverà stasera e che, anzi, darà ancora molto da parlare. Intanto Manila Nazzaro è stata protagonista di un momento particolarmente sgradevole insieme a Jessica e Miriana. Sgredevole perché tutte e tre le vippone del GF Vip hanno accusato un concorrente di aver portato cattivo odore in casa. Lui è Kabir Bedi, costretto nei giorni scorsi a trasferirsi sul divano con Manila Nazzaro che si è rifiutata di preparagli ancora il pranzo. “No, veramente stiamo qui a fare servizio ristorazione. Io non ce la faccio,stanca”. Infatti, l’attore mangia delle cose diverse e ...

