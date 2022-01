Una nuova pretendente nella corsa a Piccoli | l’indiscrezione

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Si tratterebbe di un derby di mercato, quello tra Genoa e Sampdoria, per assicurarsi il giovane attaccante italiano, Roberto. Il giocatore, stando a Gianluca Di Marzio, sembrerebbe avvicinarsi al Grifone con la formula del prestito., Genoa, Sampdoria (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)Insieme all’attaccante italiano, il Genoa sembra prossimo anche al prestito di Aleksey Miranchuk, altro nome in uscita per la Dea. Per entrambi i giocatori, poco utilizzati da Gian Piero Gasperini, si tratterebbe di un’opportunità ghiotta. La buona riuscita della trattativa darebbe minutaggio e la possibilità di mettersi in mostra ad entrambi, in un contesto differente ma pur sempre esigente come quello di Genova. LEGGI ANCHE: Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali: un esordio dal 1? nel Genoa!