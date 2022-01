Una nuova avventura per Eriksen: il danese torna in Premier League (Di lunedì 17 gennaio 2022) Christian Eriksen torna in Premier League. E’ stato raggiunto l’accordo di massima con il Brentford per un contratto di 6 mesi con opzione per la prossima stagione. Il calciatore ha deciso di rimettersi in gioco dopo l’arresto cardiaco che si è verificato in occasione della partita di Euro 2021 della Danimarca contro la Finlandia. L’intervento immediato di calciatori e staff medico è stato decisivo per salvare la vita del calciatore. Nelle ultime settimane sono andati in scena diversi colloqui con squadre danesi, olandesi e inglesi. Alla fine, secondo quanto riportano voci dall’Inghilterra, a spuntarla dovrebbe essere il Brentford. Proposto un contratto fino al termine della stagione con opzione per il campionato successivo. La trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca è attesa a stretto giro di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 gennaio 2022) Christianin. E’ stato raggiunto l’accordo di massima con il Brentford per un contratto di 6 mesi con opzione per la prossima stagione. Il calciatore ha deciso di rimettersi in gioco dopo l’arresto cardiaco che si è verificato in occasione della partita di Euro 2021 della Danimarca contro la Finlandia. L’intervento immediato di calciatori e staff medico è stato decisivo per salvare la vita del calciatore. Nelle ultime settimane sono andati in scena diversi colloqui con squadre danesi, olandesi e inglesi. Alla fine, secondo quanto riportano voci dall’Inghilterra, a spuntarla dovrebbe essere il Brentford. Proposto un contratto fino al termine della stagione con opzione per il campionato successivo. La trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca è attesa a stretto giro di ...

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Nuova eruzione: l'arcipelago di Tonga sotto la cenere, sparito dal mondo ... i cavi sottomarini si sono spezzati, una nuvola di cenere copre l'area impedendo di verificare la gravità dei danni causati dallo tsunami che è seguito all'eruzione. Dall'Australia e dalla Nuova ...

Proliferazione delle API: è necessario agire in fretta ...l'emergere di nuovi servizi offerti come soluzioni SaaS in grado di convalidare e fornire una " ... le API potrebbero purtroppo diventare presto la sua nuova plastica, con sottoprodotti che creano ...

La frangia totale di Sofia di Svezia ha qualcosa da dirci sulle tendenze tagli capelli del 2022 Era un po' che ci girava intorno, tra ciuffi e ciuffetti a tendina, e ora finalmente la principessa Sofia di Svezia ha trovato il coraggio di passare a una frangia piena e soprattutto dritta. Ha stupi ...

