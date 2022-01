"Una frode al fisco in Italia finanziò i talebani". La denuncia dei parenti dei soldati americani uccisi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Ymran Yakub Ahmed, 45 anni, condannato in Italia per una frode all'Iva da un miliardo nel 2017, è tra le persone che centinaia di familiari di soldati americani morti in Afghanistan hanno denunciato alla giustizia Usa. L'accusa: essere stato tra i promotori di un'operazione di riciclaggio da decine di miliardi di euro finalizzata a sostenere il terrorismo e gli attacchi contro le truppe Nato in quel Paese avvenuta, secondo i parenti, con la compiacenza di importanti banche europee. A svelare il contenuto della denuncia in cui viene indicata la figura di Ahmed sono i `Pandora papers', frutto di un'inchiesta dell'ICIJ, il gruppo di giornalisti di tutto il mondo che nell'ottobre scorso ha diffuso informazioni sull'esistenza di patrimoni nascosti da personaggi influenti nei paradisi ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Ymran Yakub Ahmed, 45 anni, condannato inper unaall'Iva da un miliardo nel 2017, è tra le persone che centinaia di familiari diamericani morti in Afghanistan hannoto alla giustizia Usa. L'accusa: essere stato tra i promotori di un'operazione di riciclaggio da decine di miliardi di euro finalizzata a sostenere il terrorismo e gli attacchi contro le truppe Nato in quel Paese avvenuta, secondo i, con la compiacenza di importanti banche europee. A svelare il contenuto dellain cui viene indicata la figura di Ahmed sono i `Pandora papers', frutto di un'inchiesta dell'ICIJ, il gruppo di giornalisti di tutto il mondo che nell'ottobre scorso ha diffuso informazioni sull'esistenza di patrimoni nascosti da personaggi influenti nei paradisi ...

Advertising

francesca_flati : Silvio #Berlusconi non avrà i nostri voti. Lo dico forte e chiaro, non possiamo accettare un pregiudicato per fro… - La7tv : #lariachetira @GBarbacetto (Il Fatto Quotidiano): 'In un Paese normale Berlusconi non potrebbe far domanda neppure… - m4tt_e0 : 12€ UNA PELLICOLA DI VETRO DELLA MISURA SBAGLIATA DA UN BANGLADINO TECH??? SCAM, FRODE, REATO - Paola18439710 : RT @19marino74: #noQUIRISILVIO E così l’unica condanna è stata quella a 4 anni per frode fiscale, per aver derubato le casse dello Stato e… - Spartaco1950 : RT @La7tv: #lariachetira @GBarbacetto (Il Fatto Quotidiano): 'In un Paese normale Berlusconi non potrebbe far domanda neppure per entrare n… -