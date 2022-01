Una Famiglia Vincente – King Richard, Will Smith si ritaglia un ruolo su misura per l’Oscar (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tennis è uno sport quasi refrattario al cinema. Sarà perché, come accade nelle normali riprese sportive, il punto di vista ideale di un incontro è quello a camera fissa del totale del campo inquadrato da dietro la linea di fondo – quanto di meno entusiasmante in termini di racconto cinematografico –, ma è difficile ricordare un solo film in grado di riprodurre le emozioni di un autentico match, nonostante ripetuti e fallimentari tentativi recenti, da La Battaglia Dei Sessi a Borg McEnroe. Chissà non sia per questo che Una Famiglia Vincente – King Richard esclude quasi completamente il tennis giocato da un film che pure ruota intorno allo sport e alla sua filosofia. Anche se in realtà, come richiamato sin dal titolo originale, il film diretto da Reinaldo Marcus Green più che raccontare le origini del mito di due ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tennis è uno sport quasi refrattario al cinema. Sarà perché, come accade nelle normali riprese sportive, il punto di vista ideale di un incontro è quello a camera fissa del totale del campo inquadrato da dietro la linea di fondo – quanto di meno entusiasmante in termini di racconto cinematografico –, ma è difficile ricordare un solo film in grado di riprodurre le emozioni di un autentico match, nonostante ripetuti e fallimentari tentativi recenti, da La Battaglia Dei Sessi a Borg McEnroe. Chissà non sia per questo che Unaesclude quasi completamente il tennis giocato da un film che pure ruota intorno allo sport e alla sua filosofia. Anche se in realtà, come richiamato sin dal titolo originale, il film diretto da Reinaldo Marcus Green più che raccontare le origini del mito di due ...

