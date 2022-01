Un Posto al Sole, anticipazioni (17-21 gennaio 2022): Alberto ricatta Clara (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alberto e Clara - UPAS La guerra tra Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) metterà Clara Curcio (Imma Pirone) in una brutta situazione nelle puntate di Un Posto al Sole in onda questa settimana. Inviperito per essere stato spinto giù dalle scale dal rivale in amore, Alberto vorrà fare il possibile per vendicarsi di Patrizio, anche se Raffaele (Patrizio Rispo), preoccupato per il figlio, chiederà a Clara di mediare tra i due. La ragazza verrà così ricattata dal Palladini: non se la prenderà con Patrizio soltanto se tornerà a vivere con lui e il piccolo Federico. Ecco le anticipazioni della soap partenopea, in onda nell’access prime time di Rai3 dal lunedì al venerdì. Un ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 gennaio 2022)- UPAS La guerra traPalladini (Maurizio Aiello) e Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) metteràCurcio (Imma Pirone) in una brutta situazione nelle puntate di Unalin onda questa settimana. Inviperito per essere stato spinto giù dalle scale dal rivale in amore,vorrà fare il possibile per vendicarsi di Patrizio, anche se Raffaele (Patrizio Rispo), preoccupato per il figlio, chiederà adi mediare tra i due. La ragazza verrà cosìta dal Palladini: non se la prenderà con Patrizio soltanto se tornerà a vivere con lui e il piccolo Federico. Ecco ledella soap partenopea, in onda nell’access prime time di Rai3 dal lunedì al venerdì. Un ...

