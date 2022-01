Un nuovo casello da 2mila tamponi al giorno a Giugliano | si accede solo dopo convocazione della Asl

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La struttura, che va a sostituire quella operativa presso l’ospedale cittadino San Giuliano è allestita su quattro postazioni in via Campopannone, nei pressi delPalazzetto dello Sport e si stima potrà servire oltre duemila cittadini al. Ilè predisposto su quattro corsie sia in ingresso che in uscita al fine di ottimizzare la gestione del traffico veicolare limitando cosi’ al minimo i disagi alla circolazione. L’attivazione di una consistente illuminazione elettrica ne permetterà la fruizione fino agli orari serali, in modo da poter incrementare il numero dei potenziali utenti. Durante il fine settimana l’Asl ha provveduto ad avvisare via Sms i cittadini che dovranno recarsi alche, si ricorda, non sarà accessibile senza regolareda ...

puntomagazine : Nuovo Drive Through a Giugliano, oltre 2000 tamponi al giorno - Il casello è organizzato su quattro corsie. Pirozzi… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo casello

ilmattino.it

Apre alle ore 12 a Giugliano ildrive through dell' asl Napoli 2 Nord per i test Covid - 19 . La struttura, che va a sostituire quella operativa presso l'ospedale cittadino San Giuliano è allestita su quattro ...... in particolare per l'ipotesi diall'uscita Alba Est. Tale soluzione avrebbe infatti ... Con l'apertura delospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno inoltre, considerate le ...Apre alle ore 12 a Giugliano il nuovo casello drive through dell’asl Napoli 2 Nord per i test Covid-19. La struttura, che va a sostituire quella operativa presso l’ospedale cittadino San ...La struttura va a sostituire quella dell'ospedale San Giuliano ed è in via Campopannone, nei pressi del nuovo Palazzetto dello Sport ...