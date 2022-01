Un anno senza Navalny (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 17 gennaio dello scorso anno un aereo della compagnia russa Pobeda che viaggiava da Berlino a Mosca venne costretto a fare strane manovre in cielo. Sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Vnukovo, ma venne fatto arrivare a Sheremetyevo. La strada tra i due aeroporti venne chiusa. A bordo di quell’aereo c’era Alexei Navalny, il più famoso degli attuali oppositori russi, sopravvissuto qualche mese prima a un tentato omicidio: un avvelenamento da Novichok, al quale una produzione Cnn e Hbo ha dedicato un docufilm che uscirà a breve con il titolo “Navalny. Poison always leaves a trail”. Arrivato a Mosca con sua moglie Yulia, Navalny venne arrestato e poche settimane dopo venne rinchiuso nella colonia penale in cui si trova ancora adesso. Il 17 gennaio del 2021 segna una data importante per la Russia, da quel momento ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 17 gennaio dello scorsoun aereo della compagnia russa Pobeda che viaggiava da Berlino a Mosca venne costretto a fare strane manovre in cielo. Sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Vnukovo, ma venne fatto arrivare a Sheremetyevo. La strada tra i due aeroporti venne chiusa. A bordo di quell’aereo c’era Alexei, il più famoso degli attuali oppositori russi, sopravvissuto qualche mese prima a un tentato omicidio: un avvelenamento da Novichok, al quale una produzione Cnn e Hbo ha dedicato un docufilm che uscirà a breve con il titolo “. Poison always leaves a trail”. Arrivato a Mosca con sua moglie Yulia,venne arrestato e poche settimane dopo venne rinchiuso nella colonia penale in cui si trova ancora adesso. Il 17 gennaio del 2021 segna una data importante per la Russia, da quel momento ...

Un anno senza Navalny ... L'inizio della nuova Russia Le prigioni di Alexei Navalny La più vecchia ong Russa è stata liquidata Il 17 gennaio dello scorso anno un aereo della compagnia russa Pobeda che viaggiava da Berlino a ...

