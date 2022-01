UFFICIALE – Grave infortunio per Umtiti, salterà il Napoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) UFFICIALE, infortunio per Umtiti Il Barcellona dovrà fare a meno di Samuel Umtiti, che nel corso dell’allenamento di oggi ha subito un Grave infortunio. Lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 17 gennaio 2022)perIl Barcellona dovrà fare a meno di Samuel, che nel corso dell’allenamento di oggi ha subito un. Lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Valter1801661 : Sospette... tutte sospette... uno sano è sospettato di essere sano prima e dopo la reazione avversa lieve, grave o… - Stefano50558257 : @Bea91244242 Si. Questa ormai è la versione ufficiale. Non impedisce la malattia grave ma non muori (forse). È un v… - Orso1967 : RT @IlarioDiGiovamb: Tachipirina e vigile attesa, il mix che ha portato in Ospedale centinaia di migliaia di persone, non tutte purtroppo c… - Ma_Do_Sd : RT @gippu1: Non che la versione ufficiale ammessa da Djokovic sia meno grave: pensate solo se le parti fossero ribaltate, e se un giornalis… - reddevilrm : RT @gippu1: Non che la versione ufficiale ammessa da Djokovic sia meno grave: pensate solo se le parti fossero ribaltate, e se un giornalis… -