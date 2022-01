Udinese, Marino: «Per noi campionato falsato. Denuncia? Spero venga fatta giustizia» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pier Paolo Marino, dirigente dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1 sulla situazione dei bianconeri Pier Paolo Marino è stato ospite alla trasmissione Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Le parole del dirigente dell’Udinese: COVID – «Eravamo riusciti a scongiurare tutto con il Covid. Il problema è arrivato durante le festività. I giocatori non tornavano a casa da due anni e al ritorno si sono manifestate le problematiche». PARTITE – «Assolutamente, penso di averlo detto chiaramente. Abbiamo manifestato il nostro disappunto. Eravamo fermi da una settimana per il blocco da parte dell’Asl. Noi ci siamo ritrovati a giocare sapendolo il sabato sera senza alcun allenamento». Denuncia – «La nostra è stata una Denuncia su un sopruso subito nel giocare una partita sapendolo 24 ore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pier Paolo, dirigente dell’, ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1 sulla situazione dei bianconeri Pier Paoloè stato ospite alla trasmissione Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Le parole del dirigente dell’: COVID – «Eravamo riusciti a scongiurare tutto con il Covid. Il problema è arrivato durante le festività. I giocatori non tornavano a casa da due anni e al ritorno si sono manifestate le problematiche». PARTITE – «Assolutamente, penso di averlo detto chiaramente. Abbiamo manifestato il nostro disappunto. Eravamo fermi da una settimana per il blocco da parte dell’Asl. Noi ci siamo ritrovati a giocare sapendolo il sabato sera senza alcun allenamento».– «La nostra è stata unasu un sopruso subito nel giocare una partita sapendolo 24 ore ...

