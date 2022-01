Udinese | Marino | “Campionato falsato | ci aspettiamo venga fatta giustizia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 gennaio 2022) “E’ stata incomprensibile la decisone di farci giocare con l’Atalanta, per altre squadre è stato deciso di rinviare. E’ chiaro che c’é un conflitto di competenza tra le Asl e la Lega di serie A. Certo è che ilin questo momento di regolarità ne ha poca”. Così ai microfoni di Radio Anch’io sport il direttore tecnico dell’Pierpaolo. “Noi ciche su questa partita (persa 6-2, ndr). La nostra polemica non riguarda ovviamente l’Atalanta ma chi ci ha fato giocare”. “Ci siamo ritrovati a giocare sapendolo il sabato sera e dopo che l’attività era ferma da alcuni giorni. È stato un sopruso, la squadra non faceva attività da una settimana circa, si è radunata la domenica mattina per giocare la domenica pomeriggio. C’è ...