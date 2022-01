Tv sotto choc per l’improvvisa del volto del programma Aveva 26 anni ed era diventata mamma da poco

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Televisione in lutto per la prematura scomparsa di una delle protagoniste deldi MTV. La madre della 26enne ha annunciato la notizia su Facebook, scritta dall’account di Dennis M. Cashmyer Jr., defunto marito di Jessica e padre di Jordan. “Ieri sera ho ricevuto una chiamata che nessun genitore vorrebbe mai”, ha iniziato Jessica nel suo post, scritto a corredo di una fotografia in bianco e nero di Jordan. “La mia amata figlia maggiore, Jordan, è morta,solo 26”, ha continuato. “I nostri cuori sono veramente spezzati. Nessun genitore dovrebbe mai dover perdere un figlio, MAI.” “Per favore, pregate per noi mentre navighiamo attraverso questa terribile tragedia”, ha aggiunto Jessica. “Per favore, comprendete e rispettate la nostra privacy in questo momento. Siamo circondati dall’amore e dal sostegno dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Emorragia di pubblico, incassi a picco, distribuzioni impaurite e intenzionate a bloccare l'uscita di titoli import… - MiriamCancelli2 : RT @ImolaOggi: Sara Scrimieri trovata morta a 33 anni nel suo letto di Valencia: Galatina sotto choc. Nessun segno di violenza. https://t… - Rinascimento65 : RT @ImolaOggi: Sara Scrimieri trovata morta a 33 anni nel suo letto di Valencia: Galatina sotto choc. Nessun segno di violenza. https://t… - Beppe_FF_ : RT @stopcensura2020: Galatina sotto choc, Sara trovata morta nella sua abitazione: aveva soltanto 33 anni - Andrew_bahbah : RT @stopcensura2020: Galatina sotto choc, Sara trovata morta nella sua abitazione: aveva soltanto 33 anni -

Ultime Notizie dalla rete : sotto choc

1' di lettura 16/01/2022 - Tragedia a Gabicce Mare per la scomparsa di Cristina Calzoni avvenuta venerdì sera. Nei mesi scorsi la donna era stata morsa da un ragno violino.la comunità di Gabicce per la morte di Cristina, una donna appassionata di musica, natura e con una grande sensibilità per gli animali. Ad annunciarne la scomparsa è stato il compagno, il ...... c'era una pistola marca Beretta del tutto simile al modello in uso alle forza di polizia, con caricatore contenente una cartuccia priva di ogiva, anch'essa postasequestro. L'arrestato è stato ...PORTOGRUARO - Una persona schietta e perbene. Così gli amici e conoscenti ricordano Paolo Gonella, classe 1953, travolto da un treno in transito lungo la linea ferroviaria a Summaga ...CIVITANOVA - Minaccia un uomo di Civitanova, finisce in manette un 33enne di origini pugliesi. La polizia gli ha sequestrato due pistole: una clandestina e una scacciacani. Il ...