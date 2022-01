Tv in lutto | il volto noto è morto all’improvviso | una terribile tragedia che sconvolge tutti

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Jordan Cashmyer aveva solo 26 anni ed era diventata da poco mamma per la seconda volta. La sua scomparsa è arrivata pochi mesi dopo la morte del suo fidanzato, Michael Schaffer. La causa della morte non è stata resa nota. La giovane era molto conosciuta per aver partecipato da protagonista alla quinta stagione di 16 Anni e Incinta, in cui veniva raccontata la sua prima gravidanza. Durante il periodo del programma, Jordan Cashmyer ha dato alla luce Genevieve “Evie”, avuta con il suo fidanzato di allora, Derek Taylor, il 7 marzo 2014. I genitori della ragazza disapprovavano la relazione e l’hanno rinnegata per molto tempo. La sua storia evidenziava i problemi con Derek Taylor, la difficoltà nel trovare lavoro e la mancanza di una fissa dimora. Taylor si è separato da Jordan Cashmyer subito dopo la nascita della piccola Evie, e ...