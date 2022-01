Tuchel vince il FIFA The Best: è il miglior tecnico del 2021 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Thomas Tuchel batte una nutrita concorrenza e si aggiudica il premio FIFA The Best come miglior allenatore dello scorso anno Il trionfo in Champions League ha permesso a Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, di conquistare il FIFA The Best come miglior allenatore del 2021. Battuto Roberto Mancini, che ha trionfato con l’Italia agli Europei, e Pep Guardiola, campione d’Inghilterra con il Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Thomasbatte una nutrita concorrenza e si aggiudica il premioThecomeallenatore dello scorso anno Il trionfo in Champions League ha permesso a Thomasdel Chelsea, di conquistare ilThecomeallenatore del. Battuto Roberto Mancini, che ha trionfato con l’Italia agli Europei, e Pep Guardiola, campione d’Inghilterra con il Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24.

