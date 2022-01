Travaglia-Bautista Agut in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stefano Travaglia dovrà vedersela con Roberto Bautista Agut al primo turno degli Australian Open 2022, primo torneo Slam stagionale. L’ascolano non parte certamente da favorito contro lo spagnolo, sebbene, qualora trovasse continuità di rendimento nel corso dell’intero match, possa realisticamente insidiarlo. Dopo un’annata 2021 da dimenticare, Travaglia, consapevole delle sue qualità, tenterà di ripartire con il piede giusto durante l’evento clou dello swing Australiano; Bautista Agut, invece, reduce dall’aver trascinato la Spagna alla finale di Atp Cup, ha ottenuto molti punti validi per il ranking ufficiale e darà il meglio di sé per proseguire sul medesimo filo rosso di riferimento. TABELLONE MONTEPREMI ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stefanodovrà vedersela con Robertoal primo turno degli, primo torneo Slam stagionale. L’ascolano non parte certamente da favorito contro lo spagnolo, sebbene, qualora trovasse continuità di rendimento nel corso dell’intero match, possa realisticamente insidiarlo. Dopo un’annata 2021 da dimenticare,, consapevole delle sue qualità, tenterà di ripartire con il piede giusto durante l’evento clou dello swingo;, invece, reduce dall’aver trascinato la Spagna alla finale di Atp Cup, ha ottenuto molti punti validi per il ranking ufficiale e darà il meglio di sé per proseguire sul medesimo filo rosso di riferimento. TABELLONE MONTEPREMI ...

Advertising

WeAreTennisITA : Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Min… - PrimaPaginaOn : | #AustralianOpen | ?? Il commento di Stefano Travaglia alla vigilia del primo turno degli Australian Open. Per l'a… - sportface2016 : #AustralianOpen 2022, come e quando seguire #Travaglia-#BautistaAgut in diretta - stetone91 : RT @PicenoTime: Tennis: Australian Open, Travaglia opposto al forte spagnolo Bautista Agut nel primo turno - flamminiog : RT @federtennis: Nove italiani agli @AustralianOpen (25) Sonego vs. Querrey Fognini vs. Griekspoor (7) Berrettini vs. Nakashima Seppi vs.… -