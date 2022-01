Trasporti pubblici, obbligo Super Green Pass: cosa cambia e come funziona, tutte le regole (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nuova stretta del Governo per contenere la variante Omicron in Italia. Scatta dal 10 gennaio l’obbligo di Super Green Pass per tutti i tipi di Trasporti pubblici, dunque anche per quelli locali. Per salire su un mezzo, dunque, sarà obbligatorio avere il vaccino in corso di validità o essere guarito dal Covid, non sarà più possibile salire con il tampone. “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nuova stretta del Governo per contenere la variante Omicron in Italia. Scatta dal 10 gennaio l’diper tutti i tipi di, dunque anche per quelli locali. Per salire su un mezzo, dunque, sarà obbligatorio avere il vaccino in corso di validità o essere guarito dal Covid, non sarà più possibile salire con il tampone. “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso delrafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri ...

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti pubblici Quirinale: parlamentari a Consulta, sospendere green pass L'obbligo di green pass rafforzato sui trasporti pubblici "lede le prerogative del Parlamento in vista del voto sul Presidente della Repubblica". E' quanto sostengono cinque parlamentari isolani capeggiati da Pino Cabras, deputato di ...

Inflazione, per l'Uecoop il caro energia paralizza due imprese su tre ... sui servizi e sui trasporti visto che l'85% delle merci che viaggiano su strada , alle quali si aggiungono gli spostamenti pubblici e privati degli addetti delle imprese. Una situazione che pesa su ...

Sassari, l’Azienda Trasporti Pubblici festeggia mezzo secolo di attività - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it Controlli sui mezzi pubblici a Napoli, multati decine di taxi tra aeroporto e centro Gli agenti del nucleo di polizia turistica hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell'abusivismo nel trasporto pubblico con particolare attenzione alla zona ...

Trasporto pubblico a Genova, quattro assi: aggiudicata la gara Il primo cantiere dovrebbe partire entro il 2022. E' infatti stata aggiudicata la gara per il primo lotto del progetto Superbus-4 assi di forza per il trasporto pubblico locale. Lo annuncia il Comune ...

