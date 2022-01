Transizione ecologica - L' appello alla politica | Serve un piano strutturale per la mobilità elettrica

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Numerose organizzazioni di rappresentanza della filiera automobilistica, insieme ad altre realtà associative e a importanti componenti del settore della, hanno lanciato "un manifesto congiunto" per chiedere al governo undi sostegno nell'attuale fase di. Nel dettaglio Adiconsum, Anfia, Anie, Assofond, Class Onlus, Motus-E, Ucimu e le imprese e i lavoratori delle filiere produttive e commerciali dell'automotive, delle fonderie, dei macchinari industriali, dell'energia e dellachiedono all'esecutivo di "definire unper la, di vitale importanza per non interrompere il trend di crescita degli ultimi anni nel momento in cui è necessaria una ...

Advertising

Confcommercio : ?? #Imprendigreen, un nuovo progetto nell'ambito della sostenibilità ambientale. Sensibilizzare, qualificare, formar… - matteosalvinimi : L’Europa dà ragione alla Lega e boccia i No ideologici di PD e 5Stelle: gas naturale e nucleare sicuro garantiscono… - reportrai3 : La Regione Lombardia vuole rendere più stringente la legislazione sui fanghi da depurazione e gessi. Il ministro de… - carlo_conforti : RT @durezzadelviver: ?? I volenterosi carnefici. La transizione ecologica porta con sé un carico di conseguenze che andrebbero attentamente… - _Arlon : RT @FerdinandoC: Su @DomaniGiornale iniziamo a parlare della tavola periodica della transizione ecologica. Per esempio: com'è fatto il mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Transizione ecologica

left

... del Fondo Complementare e dei fondi ordinari di bilancio si traducano in investimenti in linea con le sfide delle grandi aree urbane nel processo didigitale ed. Questo l'...... "di vitale importanza per non interrompere il trend di crescita degli ultimi anni nel momento in cui è necessaria una rapida accelerazione verso la". "Nella Legge di Bilancio ...(Teleborsa) - ADICONSUM, ANFIA, ANIE, ASSOFOND, CLASS Onlus, MOTUS-E, UCIMU e le imprese e i lavoratori delle filiere produttive e commerciali dell'automotive, delle fonderie, dei ...Il Ministro Plenipotenziario Alessandro Modiano è stato nominato Inviato Speciale per il Cambiamento climatico da parte del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di M ...