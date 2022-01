Toti: per il Colle puntare solo su Berlusconi è sbagliato, non regaliamo Draghi alla sinistra (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Al casinò se punti su un numero secco puoi ottenere una grande vincita ma anche una gigantesca sconfitta. Spero che il centrodestra lo capisca: se non riuscisse a trovare i voti, se alla quarta votazione non raggiunge i 505 sì, sarebbe una sconfitta esiziale per la coalizione, e di voti ne servirebbero molti anche per equilibrare i franchi tiratori e le mosse del centrosinistra». Così Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e fondatore di Coraggio Italia, in una intervista al Messaggero, fa il punto sulla candidatura di Silvio Berlusconi al Colle. “Intorno a lui – aggiunge Toti – sembra esserci un circo equestre che non si addice ad una partita così importante. Insomma, anche dal punto di vista strategico non vedo passi avanti. C’è chi sta facendo di tutto affinché la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Al casinò se punti su un numero secco puoi ottenere una grande vincita ma anche una gigantesca sconfitta. Spero che il centrodestra lo capisca: se non riuscisse a trovare i voti, sequarta votazione non raggiunge i 505 sì, sarebbe una sconfitta esiziale per la coalizione, e di voti ne servirebbero molti anche per equilibrare i franchi tiratori e le mosse del centro». Così Giovanni, presidente della regione Liguria e fondatore di Coraggio Italia, in una intervista al Messaggero, fa il punto sulla candidatura di Silvioal. “Intorno a lui – aggiunge– sembra esserci un circo equestre che non si addice ad una partita così importante. Insomma, anche dal punto di vista strategico non vedo passi avanti. C’è chi sta facendo di tutto affinché la ...

Ultime Notizie dalla rete : Toti per Ce la farò, Berlusconi non molla e assicura i suoi ... salvo cambiamenti di programma, dovrebbe trattenersi anche domani per prendere parte all'elezione ... Tra gli scettici dell'operazione 'Silvio for president' c'è 'Coraggio Italia': Giovanni Toti ...

Il Covid è una prigione burocratica, Toti contro le regole della pandemia È l'auspicio, espresso in un'intervista a Repubblica, dal presidente della Liguria Giovanni Toti. 'La divisione a colori non cambia nulla per le persone vaccinate né per le attività economiche, è ...

