Torino. La Municipale sanziona due locali e sequestra trenta kg di alimenti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Domenica mattina gli agenti del Comando Territoriale di Porta Palazzo della Polizia Municipale, durante un servizio di controllo sulle attività commerciali e sul rispetto delle normative per il contenimento della pandemia, hanno sanzionato due locali per violazione delle norme anti covid, delle norme igienico sanitarie e di conservazione degli alimenti. Si tratta di due esercizi di somministrazione ubicati rispettivamente in piazza della Repubblica e via Milano. Entrambi avevano i pavimenti sporchi e i ripiani impolverati, mentre le attrezzature presentavano residui di cibo. La titolare dell'esercizio di via Milano, un donna di nazionalità cinese, è stata denunciata ai sensi dell'articolo 5 lett. b della legge 283/1962 per cattivo stato di conservazione degli alimenti. All'interno dei congelatori ...

