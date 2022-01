Tonga | dopo lo tsunami nuovo allarme | “la cenere è tossica” Ecco cosa sta succedendo

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L'Australia e la Nuova Zelanda hanno inviato dei voli per valutare l'entità dei danni a, isolata dal resto del mondol'eruzione di un vulcano che ha innescato unoe ha ricoperto dil'isola del Pacifico. Il ministro australiano per il Pacifico, Zed Seselja, ha affermato che i primi report non lasciavano immaginare vittime, ma la polizia australiana aveva visitato le spiagge e riportato danni significativi. "Sappiamo che ci sono alcuni danni significativi, anche ai resort", ha detto Seselja in un'intervista a una stazione radio australiana, aggiungendo che l'aeroporto disembrava essere in condizioni relativamente buone. Inoltre, sempre il ministro ha affermato che una donna britannica è stata dichiarata dispersa.