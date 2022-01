The Witcher 2, ascolti stratosferici per la serie Netflix con Henry Cavill: gli ultimi update (Di lunedì 17 gennaio 2022) The Witcher 2 si sta rivelando un grande successo per Netflix, conquistando le prime posizioni nelle classifiche dei contenuti più visti. Il mese scorso The Witcher 2 debuttava su Netflix, e da allora la serie tv con Henry Cavill si è rivelata un grande successo per la piattaforma, tanto da dominare anche la Top 10 Nielsen SVOD (Subscription Video on Demand). Come riportano anche CBR e Variety, infatti, la rinomata classifica che registra i rating settimanali per i prodotti d'intrattenimento ha reso noto che per la settimana che va dal 13 dicembre al 19 dicembre The Witcher ha totalizzato circa 2.2 miliardi di minuti visualizzati (e la serie debuttava il 17 dicembre). E sembra proprio che i grandi numeri non siano … Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 gennaio 2022) The2 si sta rivelando un grande successo per, conquistando le prime posizioni nelle classifiche dei contenuti più visti. Il mese scorso The2 debuttava su, e da allora latv consi è rivelata un grande successo per la piattaforma, tanto da dominare anche la Top 10 Nielsen SVOD (Subscription Video on Demand). Come riportano anche CBR e Variety, infatti, la rinomata classifica che registra i rating settimanali per i prodotti d'intrattenimento ha reso noto che per la settimana che va dal 13 dicembre al 19 dicembre Theha totalizzato circa 2.2 miliardi di minuti visualizzati (e ladebuttava il 17 dicembre). E sembra proprio che i grandi numeri non siano …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher 2, ascolti stratosferici per la serie Netflix con Henry Cavill: gli ultimi update… - caughtinal1e_ : sto guardando the witcher e ho sonno. per le 22 vado a dormire quindi vi do la buonanotte ora moots e dormite bene ???? - Texta95_ : Riuscirò a finire Arcane prima che mi scada l'abbonamento Netflix (il 19) fatto solo per recuperare The Witcher? Sp… - catzutoratora : Vorrei giocare a the witcher ma il mio computer non tiene una minchia <3 - slampuncake : come riprendersi dalla delusione della seconda stagione di The Witcher -